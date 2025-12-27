アイビーステークスを制したアンドゥーリル（c）SANKEI 2歳中距離王 第42回ホープフルステークス（GI 2,000メートル 芝・右）が27日、中山競馬場で行われる。 今年のホープフルSに駒を進めてきた馬たちはいずれも将来性の高い馬たちばかり。その中でも筆頭格はアンドゥーリル。 父は2018年にこのレースを制して皐月賞馬となったサートゥルナーリア、そして