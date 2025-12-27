高額療養費の自己負担額引き上げ案の詳細が明らかになった。所得区分によっては、最大で現在の額の38％の引き上げとなる。【映像】最大38％引き上げ！月の自己負担上限額（年収別一覧）自己負担の上限額は、来年8月から2年かけて所得ごとに引き上げられる。負担が増える割合が最も大きいのは年収およそ650万から770万円の人で、上限額が現在の8万100円から11万400円に増加する。年間で負担する額の上限が新たに設けられるな