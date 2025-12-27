胸を叩く情熱的な体操のお兄さんキャラで2005年にブレイクした芸人・パッション屋良（49）。最高月収は500万円に達するも仕事が減って地元沖縄にUターン移住した。週5日介護の現場で働くパッション屋良に『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」が迫った。【映像】パッション屋良（49） 4人の子ども&妻との家族写真パッション屋良「最初、介護士に『老人ホームで体操する時は壁に向かってやるつもりで』と言われた。『反応