群馬県みなかみ町の関越自動車道下り線水上インターチェンジ（ＩＣ）の近くで２６日夜、乗用車やトラックなど５０台以上が絡む多重事故が発生し、少なくとも１６台が炎上した。２７日未明に鎮火したが、家族と乗用車に乗っていた東京都調布市若葉町、脇田美雪さん（７７）が搬送先で死亡したほか、男女５人が重傷、２１人が軽傷を負った。湯沢ＩＣ―月夜野ＩＣ間の上下線で通行止めとなっており、再開の見通しは立っていない。