京都サンガF.C.は27日、サガン鳥栖からMF本田風智(24)が期限付き移籍で加入することを発表した。本田は鳥栖U-18から2020年にトップチーム昇格。2024年から10番を背負っていた。京都の公式サイトを通じ、「少しでも早く皆さんに認めていただけるよう、ピッチで、プレーで示していきます」と挨拶している。鳥栖の公式サイト上では「この決断は簡単なものではありませんでした。前に進みたい気持ちが強い中でも、サガン鳥栖を