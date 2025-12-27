福島ユナイテッドFCは26日、経営参画しているスポーツX株式会社の傘下である東北社会⼈サッカーリーグ1部「みちのく仙台FC」をセカンドチームにすることを発表した。これにより、2026シーズンから名称を「福島ユナイテッドFCセカンド」に変更し、活動を開始する。株式会社AC福島ユナイテッドの代表取締役CEO、スポーツX株式会社の代表取締役社⻑を兼任する⼩⼭淳氏は、クラブ公式サイトを通じて次の