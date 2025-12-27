2026年1月10日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東横線・日比谷線の旅。旅人は、太川陽介。東横線渋谷区の渋谷駅と横浜市西区の横浜駅を結び、横浜駅から元町・中華街駅まで「みなとみらい線」の乗り入れがあります。さらに東京メトロ副都心線、相鉄・東急新横浜線との相互直通運転を行っています。東京の都心から横浜の港町を結ぶ路線です。日比谷線中目黒駅から北千住駅を結ぶ全長20.3キロの路線です。2020年6月に、虎ノ門ヒルズ駅