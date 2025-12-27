2025年12月27日放送の「ぶらり途中下車の旅」は年末！京都2時間スペシャル。旅人は、松下由樹・風間トオル・塚田僚一（A.B.C-Z）。嵐電北野白梅町駅〜帷子ノ辻󠄀駅を結ぶ9駅・3.8kmの北野線と、四条大宮駅〜嵐山駅の13駅・7.2kmを結ぶ嵐山本線が交差しています。北野線は2025年の11月に100周年を迎えました。風情ある街並みを走る電車は、地元の方から「嵐電（らんでん）」の愛称で親しまれています。京都市営地下鉄 烏丸線