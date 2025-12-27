28日に有馬記念中央競馬の一年の総決算、第70回のG1有馬記念は28日、中山芝2500メートルを舞台に争われる。25日には枠順も決定し、ムードも高まってきた。ネット上では過去のレースを振り返るファンが続出し、単勝1.5倍で沈んだまさかのシーンが話題になった。2019年の有馬記念。単勝1.5倍と圧倒的な支持を得たのは当時G1・6勝のアーモンドアイだった。レースは逃げるアエロリットがハイペースを刻み、最後の直線へ。アーモン