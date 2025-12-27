【BUSKER’S BLS-500】（愛知県名古屋市うし17歳）昨年の9月にフォークソング部に入部して以来はアコギ一本でやってきたのですが、部内のエレキ人口が増えた影響か、やっぱりエレキ欲しいなぁ…ということで、今年の7月に購入したものです。某大手楽器店(バスカーズ売ってる時点で伏せる意味ないか)で見かけ、外見に一目惚れし手に取りました(レスポールタイプなのは、推しであるフレデリックの赤頭隆児さんが使っていたため)