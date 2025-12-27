女優の松岡茉優が、２７日までにインスタグラムを更新し、クリスマス会の様子を披露した。２４年７月期のフジテレビ系木曜劇場ドラマ「ギークス〜警察署の変人たち〜」に主演した松岡。共演した女優の田中みな実、タレントの滝沢カレンと再会＆クリスマス会の様子をアップした。「みなみちゃんとカレンちゃんとＨａｐｐｙＨｏｌｉｄａｙ！」とつづり、プレゼント交換の様子を動画で披露。最後に「＃第一回プレゼント交換は