俳優マッツ・ミケルセンが、映画「ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー」の撮影当時、脚本が「驚くほど未完成」だったと振り返っている。2016年公開の同作で研究者ゲイレン・アーソを演じたミケルセンによると、製作の過程で脚本が頻繁に書き換えられていたという。 【写真】やっぱりスゴイ！ダース・ベイダーのライトセイバー、５億4000万円で落札 ミケルセ