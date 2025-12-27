シント=トロイデンFW後藤啓介が2ゴールで得点ランクトップタイに浮上ベルギー1部シント=トロイデンは、現地時間12月26日のリーグ第20節スタンダール・リエージュ戦に2-1で勝利して年内ラストマッチを飾った。2得点の後藤啓介は「真のストライカー」と地元メディアから評された。後藤は0-1で迎えた前半35分、パスワークで崩した味方のラストパスをゴール前で仕上げる同点ゴールを決め、後半18分には途中出場のMF畑大雅が右サイ