宮崎が新ユニフォームを発表テゲバジャーロ宮崎は12月25日、J2・J3百年構想リーグを戦うユニフォームを公開した。2026−27シーズンからのJ2昇格を決めているクラブは、新シーズン、ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOとオフィシャルサプライヤー契約を締結することも発表した。クラブは「株式会社ZOZO様は、カスタマーサポート部門などのオフィスを宮崎県内に構えるなど、宮崎と深いつながりを持つ企業です。ま