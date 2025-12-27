鹿児島は桜島の北東に、周囲たった2.3kmの小さな島が浮かぶ。その名も新島。【画像】「もうジャングルみたいな感じ」雑草に覆われた和子さんの生家、かつて過ごした小学校の跡地も…佐々木さん夫妻が暮らす新島の写真をすべて見る（全62枚）江戸中期の安永8（1779）年10月1日、活火山である桜島が大噴火を起こした際、桜島北東海域に海底噴火または隆起が起こり、8つの島が誕生。後にいくつかが沈没し、あるいは合わさって生ま