〈「もうジャングルみたいな感じ」鹿児島の“ポツンと無人島”に老夫婦が2人きりで移住…いったいなぜ？ 現地を訪ねてわかった「意外な事情」〉から続く今から約250年前、桜島の大噴火によって生まれた新島。「新島行雜記」（昭和12年7月／内藤喬著）によると、噴火から21年を経た寛政12（1800）年、薩摩藩の奨励によって桜島から4組の家族が移住したという。【画像】雑草に覆われた和子さんの生家、かつて過ごした小学校の跡地