14歳の時に「海綿状血管腫」を発症し、左顔面と右半身に麻痺が残ったSHIBUKIさん。それまではモデルを目指していたSHIBUKIさんは自分の変わりように衝撃を受け、「暗黒期」を過ごしたという。その後、23歳で双子を出産。【画像】「左目にはラップを巻いて」「自分の顔を見た時の絶望が…」中3で顔面麻痺になったSHIBUKIさんのこれまでの写真を見る現在は子育てをしながら、自身の障害や家事・育児、大好きなメイクやファッショ