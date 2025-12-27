〈《14歳で顔面麻痺》「顔の半分が動かない」「学校では杖とか歩行器を使って…」モデルを目指していた女性（27）が語る、“地獄だった高校生活”〉から続く14歳の時に「海綿状血管腫」を発症し、左顔面と右半身に麻痺が残ったSHIBUKIさん。それまではモデルを目指していたSHIBUKIさんは自分の変わりように衝撃を受け、「暗黒期」を過ごしたという。【画像】「左目にはラップを巻いて」「自分の顔を見た時の絶望が…」中3で顔面