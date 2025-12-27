トミーズ雅（66）が27日、MBSテレビの情報番組「せやねん！」（土曜午前9時25分）に出演。各社の世論調査で高市内閣の支持率は政権発足以来、高支持率となっていることにコメントした。雅は「おどおどしたところが、まだ一瞬に見えていない」と指摘し、「これは国民からしたら、まあ、うれしいことでしょね。トップがおどおどされるとね」と話した。高支持率のもう1つの要因として「自分の言葉をしゃべってなかったらいややねんけ