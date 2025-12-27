寒くなると、湯気を上げてやってくる蕎麦をはふっと啜りたくなります。温かいツユ、なめらかな蕎麦、季節を感じる具材たち。これらが合わさったとき、得も言われぬ感動が訪れます。そんな“傑作”を探すべく都内で大調査。冬に食べたい厳選の3杯をお届けします。冬はほっこり、身も心もあったまってください。【天ぷら】寒い季節にこそ旨い。王道の天ぷら蕎麦はこうでなくっちゃ『東白庵かりべ』＠千歳烏山「天ぷら蕎麦を名乗るな