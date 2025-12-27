阪神の石井大智がWBCメンバーに選ばれた(C)産経新聞社来年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の野球日本代表の出場メンバーが12月26日、一部発表された。【動画】スクイズ空振りに坂本の好送球…石井大智の連続試合無失点は「50」にドジャースの大谷翔平らメジャー組は3人、NPBからは5人と合計8人が選出され、その中には阪神の石井大智の名前もあった。年末に飛び込んできた豪華メンバーの発表だった。