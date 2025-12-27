きょう27日 (土) は、西高東低の冬型の気圧配置となり、全国的に厳しい寒さとなっています。きょうからあす28日 (日) にかけ、山陰から北陸や、東北、北海道の日本海側では雲が広がりやすく、あす午前までを中心に雪や雨が降るでしょう。雷を伴う所もありそうです。その他の地域では、沖縄がくもりや雨となる他は概ね晴れるでしょう。最高気温は、きょうは全国的に平年より低く真冬の寒さとなるでしょう。北海道ではほとんどの地域