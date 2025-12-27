この記事の画像を見るnoteに投稿したエッセイが話題となり、注目の書き手となった伊藤亜和さん。テレビやラジオなどでも活躍する話題の文筆家が、このたび子ども時代を振り返るエッセイ集『変な奴やめたい。』（ポプラ社）を上梓した。セネガル人の血を引くルーツ、真面目すぎてズレてしまう言動、うまくコントロールできない自意識などについて、笑えて泣けてグッとくる筆致で綴っている。幼い頃から地続きの“変な自分”をどう