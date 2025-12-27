２７日の中山１Ｒで、小林美駒騎手（２０）＝美浦・鈴木伸＝が１番人気のコウジハラ（牝２歳、美浦・西田）をきっちり勝利に導いた。道中は２番手を追走。直線入り口から先頭を奪う積極的な競馬で押し切り、これが今年のＪＲＡ３７勝目、同通算６６勝目となった。小林美駒は「前走（２着）で長岡さんがいい形で競馬をしてくれましたし、厩舎もうまく仕上げてくれました。ギリギリまで持ったままで、直線も手応えが良かったです