猫とウサギの“近すぎる距離感”に、SNSでは絶賛の声があがっている。 【映像】猫とウサギの奇跡の瞬間（実際の映像）飼い主（@Prairie20210108）が、そっと抱っこした、ウサギのポテトくん（3歳）と、猫のピチタロウくん（1歳）。ホーランドロップのポテトくんはマイペースで、自分がいちばん偉いと思っているそう。一緒にいる、マンチカンのピチタロウくんは特別な理由はなくても、