「年金収入が年間200万円あれば十分」と感じる人もいれば、「もう少し余裕がほしい」と考える人もいるでしょう。65歳以降の暮らしにおいて、年金は重要な収入の柱ですが、その水準が多いのか少ないのかは正確なデータを基に理解することが重要です。 特に退職後の生活設計を考える際には、平均的な年金受給額を知ることが有益です。本記事では、最新統計を基に、年金収入「年200万円」を平均値と比較し、その位置づけを