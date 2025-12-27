ROOMIE 2025年2月17日掲載の記事より転載 気分や目的に応じて、その都度さまざまな種類の車に乗れるのはカーシェアの楽しいところ。ただ、車によってはカーナビの操作方法が分かりづらく感じてしまうこともしばしば……。渋滞予測が大きく外れることもありますし、何かと「カーナビ周りのストレス」って大きいような気がしています。そんなこの頃、気づいちゃいました。スマホをカーナビ代わりにすれば、どの車に乗ってもストレス