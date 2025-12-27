今回は、12月28日(日)に放送される「STARGLOW Special -Roots of the Glow-」を記念し、STARGROWのメンバーにプロフィール帳を書いてもらった。他では明らかにされていない5人のプライベートはファン必見！■RUIのプロフィール帳 RUIのプロフィール帳■TAIKIのプロフィール帳 TAIKIのプロフィール帳■KANONのプロフィール帳 KANONのプロフィール帳■GOICHIのプロフィール帳 GOICHIのプロフィール帳■ADAMのプロフィール帳 ADAMのプ