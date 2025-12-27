エフアンドエムは12月22日、「職場で嬉しかった言葉」についての調査結果を発表した。調査は2025年11月7日〜11月11日、正社員・契約社員・公務員(正規職員)として働く一般社員・管理職600名を対象に行われた。○「承認の言葉」を欲しているのは女性だった?本調査では「仕事で言われて嬉しい言葉」を回答者に選んでもらったところ、主に「頑張ってるね」といった努力承認や「すごいね」といった成果承認について男女差がみられた。