【モデルプレス＝2025/12/27】福山雅治と稲葉浩志が「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）の特別企画に出場することが決定した。【一覧】紅白出場者発表 STARTO勢は？初出場10組・返り咲き組も含む全出場歌手◆福山雅治＆稲葉浩志、紅白出演決定それぞれ長きに渡って日本の音楽シーンのトップを走り続け、互いをリスペクトしあう2人による夢の共演。披露するのは、初めて2人がコラボレーションしたことで話題