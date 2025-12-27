1978年に調教助手として競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の牝馬三冠を育てた現役最多勝調教師・国枝栄氏が、2026年2月いっぱいで引退する。国枝調教師が華やかで波乱に満ちた48年の競馬人生を振り返りつつ、有馬記念の思い出についてお届けする。【写真】通算勝利数は日本競馬史上10位で現役最多という名伯楽・国枝栄調教師＊＊＊12月28日はいよいよ暮れの大一番有馬記