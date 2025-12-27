お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢が２６日放送のフジテレビ系特番「昭和１００年！国民が熱狂したドラマＣＭ貴重映像１７０連発！国民的ヒットの祭典」（午後７時）に出演。伝説の大ヒットドラマに残された謎に言及する一幕があった。「伝説ドラマ」のコーナーで田村正和さん主演の名作ドラマ「古畑任三郎」が紹介され、古畑が容疑者に仕掛けた数々のワナが披露されると「ワナも秀逸ですけど、赤い洗面器を頭にのせた