◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２７日、美浦トレセン歴代最多投票の６１万２７７１票でファン投票１位のレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、雰囲気の良さを漂わせて最終調整を終えた。いつもと同じく開場後すぐに馬場入り。Ｗコースで４ハロン７０秒４―１５秒５。前脚のかき込みが力強く、程良く気合も乗って上々の気配。最後にダートコ