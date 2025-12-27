12月22日に発表された大相撲初場所（1月11日初日）の番付で、伊勢ヶ濱部屋に所属する力士9人が一斉に四股名を改名し、角界関係者の間で波紋が広がっている。伊勢ヶ濱部屋のホームページでも、「四股名変更のお知らせ」として変更した力士の新旧の四股名が並んでいる。伯乃富士に改名した伯桜鵬はじめ、9人のうち8人が2024年3月場所後に部屋の閉鎖に伴って伊勢ヶ濱部屋へ移籍した旧宮城野部屋の力士だった。相撲担当記者が言う。