かつて純粋な眼差しで世界に向けて気候変動問題を訴えた無垢な少女──成人を迎え、路上に座り込む表情はどこか不敵な笑みを浮かべている。【写真】スウェーデンの活動家・グレタさん(22) ロンドンで現地の警察に捕まった瞬間の様子スウェーデンの環境活動家、グレタ・トゥンベリさん（22）が、英政府がテロ組織に指定している団体を支持するデモに参加したとして、ロンドンで地元警察に逮捕された。グレタさんが参加したデ