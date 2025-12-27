あなたは読めますか？突然ですが、「醸す」という漢字読めますか？「醸造」という熟語は知っていても、訓読みの動詞として使われる際の読み方や、その比喩的な意味まで正確に答えられる方は少ないかもしれません。気になる正解は……「かもす」でした！「醸す」という言葉は、本来は「酒や醤油などを、発酵させてつくること」を意味します。ここから転じて、「ある雰囲気や状態を次第につくり出すこと」「ある原因が結果を引き起こ