２７日未明、長野市の国道を歩いていた男性が軽乗用車にはねられ死亡しました。２７日午前4時半すぎ、長野市柳町の国道406号で道路を歩いていた男性が須坂市方面から走ってきた軽乗用車にはねられました。男性は長野市内の病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。軽乗用車を運転していた女性にけがはありませんでした。警察が男性の身元の確認を進めるとともに詳しい事故の状況を調べています。一方、伊那市東春近で