あなたは読めますか？突然ですが、「行灯」という漢字読めますか？現代ではあまり目にすることがありませんが、時代劇や伝統的な場所で見かける、日本の生活文化に関わる言葉です。気になる正解は……「あんどん」でした！「行灯」とは、「油皿に灯心を立てて火をともし、その周りを紙や薄い絹を貼った枠で囲った照明器具」のことです。持ち運んだり、部屋に置いたりして使われました。例えば、「行灯のぼんやりとした光が美しい」