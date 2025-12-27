11月20日、奈良県香芝市と近鉄は近鉄大阪線の五位堂駅に特急の一部を停車させることを発表しました。五位堂駅の現状と特急停車をめぐる今後の注目ポイントを見ていきます。【写真】大阪上本町駅にある表示器に映し出された快速急行の停車駅ラッシュ時に五位堂駅に特急が停車香芝市と近鉄は五位堂駅の特急停車を発表しました。2026年春に予定されているダイヤ変更で、朝夕のラッシュ時間帯に特急が五位堂駅に停車します。五位堂駅に