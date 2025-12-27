サウナ施設での迷惑行為がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】なぜサウナストーンの上に塩を…「女性塩サウナですが大量の塩を再び置かれてしまい撤去作業のため本日は使用中止にさせていただきます。ストーブを壊す原因になります。壊れた場合修理には数十万円かかります。塩を置く現場を確認した場合は厳重な対応をさせて頂きます。絶対にやめてください！」と注意喚起したのは茨城県水戸市で営業するSPA&ごはん ゆるう