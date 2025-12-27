走りは鋭く！ 見た目は上品に！ 別格の4代目が登場日産は2025年10月29日、「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」の会場で、新型「エルグランド」を世界初公開しました。現行型は15年働いた孝行者。大刷新の新型はどのような仕上がりなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが日産の「新型“7人乗り”ラグジュアリーカー」です！ 画像で見る（30枚以上）現在、「トップ・オブ・ミニバン」の名をほしいままにしている