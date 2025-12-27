23Æü¤Ë78ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èøºê¾­»Ê¤µ¤ó¤Ï1965Ç¯¡¢¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¤·Åê¼ê¤È¤·¤Æ¾­Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î67Ç¯¤Ë¤ÏÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢´¬¤­ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èøºê¤µ¤ó¤Î1´ü²¼¡¢¹âÃÎ¾¦½Ð¿È¤ÎÉÍÂ¼¹§¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤Ï66Ç¯¤ËÀ¾Å´¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£65Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Õ¥ÈÀ©ÅÙ¤Î1´üÀ¸¤Ç¡¢À¾Å´¤Î¡Ö¥É¥é1¡×1¹æ¡£ÃæÀ¾ÂÀ2À¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¶¯ÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÈøºê¤µ¤ó¤È¤Ï¹â¹»¤¬Æ±¤¸»Í¹ñ¡£²¿ÅÙ¤«Îý½¬»î¹ç¤ÇÂÐÀï¤·¡¢