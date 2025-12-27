長崎県警雲仙署は26日、雲仙市の80代女性が偽電話詐欺に遭い、現金100万円をだまし取られたと発表した。署によると、女性宅に22日、息子をかたる電話があり「脱税がばれた。100万円用意してほしい」と告げられた。同日、女性は自宅を訪れた代理の若い男に現金を手渡したという。