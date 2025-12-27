人にはさまざまな一面があり、今見えている部分だけがすべてではないはず。しかしなぜか見えている部分だけで判断し、失礼なことを言ってくる人もいるわけで……。『専業主婦と思われてバカにされるんです』現在、自宅でお仕事をしている投稿者さんは、自宅で仕事をしているのに仕事をしていない暇な人だと思い込まれ、ママ友にバカにされるのだそう。一体どういうことなのでしょう。「自宅にいる＝暇」ではない『何を言ってもママ