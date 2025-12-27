長崎県警大浦署は25日、長崎市上戸町4丁目の小ケ倉水源地近くの山林で人の頭とみられる骨が見つかったと発表した。同署によると、白骨化しており身元などを調べている。フェンスが張られた立ち入り禁止区域内にあるのを浄水場職員が見つけたという。