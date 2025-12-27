プロ通算113勝を誇る男子プロゴルファー、“ジャンボ”こと尾崎将司（本名・尾崎正司）氏の訃報を受け、藤田寛之が追悼の意を表した。【写真】貴重！ 1969年ジャンボ尾崎氏のプロテスト受験当時「僕としては、勝手に“縁”を感じています」。藤田にとって、尾崎氏はプロ人生で大きな存在だった。藤田は1992年にプロ入りし、97年の「サントリーオープン」で初優勝。その最終日、藤田は尾崎氏と最終組で優勝争いを繰り広げた。さらに