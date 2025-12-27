関東地方は、南部で雲が多くなっていますが、冷たい北風は収まってきました。空気が乾いていますので、火の取り扱いには注意してください。【午後の天気】平野部、山沿いともにおおむね晴れるでしょう。北部では、凍結や積雪している路面があり、十分な注意が必要です。日中は、27日も厳しい寒さで、予想最高気温は、東京都心で8度など一桁の所が多いでしょう。【週間予報】年末年始は、空気の乾いた冬晴れが続くでしょう。年内、