お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が２６日深夜放送のテレビ東京系「出川哲朗のプロ野球順位予想２０２５答え合わせ大反省会」に出演。４年交際していた蛙亭・イワクラとの破局について言及した。今年３月に放送された「出川哲朗のプロ野球順位予想２０２５」で順位を予想した芸人達が、答え合わせと反省会を行った。ＤｅＮＡファンの伊藤は、ＤｅＮＡが優勝を逃した最大の原因についてバウアーの不振を挙げたが、２年目と