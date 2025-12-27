元TOKIOの山口達也さん（53）が26日、Xを更新。仕事納めを報告し、笑顔の最新ショットを披露した。【映像】山口達也さんの講演会の様子＆トレーニング動画山口さんは、2023年3月に「株式会社山口達也」の設立を発表。アルコール依存症は完治しないと医師から宣告され、「この病気と一生付き合っていこうと決めました」と明かしていた。また2024年11月には、一般女性と結婚したことを報告していた。Xでは、「依存症全般」に対