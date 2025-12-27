年賀状終いが加速する中、「出したいんだけど渡す相手がいない」「もらってくれる人がいない」という人はいませんか? そんな方はぜひ、島根県のゆるキャラ「しまねっこ」に年賀状を出してみては?【お知らせにゃ】しまねっこに年賀状を送ってにゃ♪送ってくれたお友達に“オリジナル年賀状”をお返しするにゃ(っ･ω･)っ抽選で20名のお友達にはプレゼントもあるにゃ🎁2026年1月9日(金)必着にゃ🌟詳しくはコチラにゃ→